До України наближається циклон, а тому вже у вівторок, 2 листопада, у більшості областей очікується зміна погоди: буде хмарно та дощитиме.

Як поінформували в Укргідрометцентрі, циклон наблизиться до південних регіонів України вже цієї ночі, й завтра він переміщуватиметься територією нашої країни.

Так, 2 листопада в більшості областей України протягом дня пройдуть невеликі або помірні дощі. Сонячно буде лише в західних регіонах – Закарпатській, Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій областях.

За даними синоптиків, температура вночі у західних та північних областях варіюватиметься від -1 до +4 градусів, у східних та центральних регіонах – від +4 до +7. На півдні ж буде тепліше: до +9 градусів.

Вдень температура на заході України становитиме від +10 до +13 градусів; на півночі – до +11 градусів; у центрі – від +10 до +12 градусів; у східних регіонах – від +11 до +12 градусів; на півдні – до +15 градусів.

Вітер – переважно південно-східний, 5-10 м/с.

У Київській області та Києві вдень 2 листопада також очікуються невеликі дощі. Швидкість вітру досягатиме 5-10 м/с.

Уночі в Києві можуть бути невеликі заморозки: температура становитиме від -1 до +4 градусів. По області синоптики прогнозують температуру від +1 до +4 градусів тепла.

Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +8-11 градусів тепла (у столиці – до від +6 до +11 градусів).

В Укргідрометцентрі запевнили, що циклон швидко залишить територію України, і в другій половині тижня переважатиме погода без опадів та потеплішає.

За прогнозами синоптиків, листопад в Україні буде аномально теплим, особливо його перша декада. Найбільше відхилення середньомісячної температури можливе в північних та східних регіонах нашої країни (на 3-4 градуси вище кліматичної норми).

До Нового року-2022 не слід очікувати стійкого снігового покриву в Україні. За даними синоптиків, температура повітря у листопаді та грудні буде переважно у межах норми, або навіть вище. У січні 2022 року сніг прогнозують, проте не на початку місяця.