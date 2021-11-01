У Києві біля станції метро Деміївська почали встановлювати першу новорічну ялинку. Декорацію прикрасили зіркою золотистого кольору.

Про це йдеться у Telegram-каналі Киев сейчас. На фотознімку можна помітити, що вже встановили близько половини елементів ялинки, проте її ще не почали прикрашати новорічними іграшками.

Монтаж першої ялинки розпочали на Деміївській площі. Найімовірніше, незабаром біля неї з’явиться каток, на якому зможуть покататися всі охочі.

На фотографії видно, що йдеться про новорічну штучну ялинку біля київської кондитерської фабрики. Святкову декорацію встановлюють щорічно.

Ялинка на Софіївській площі у Києві

Стало відомо як цьогоріч виглядатиме новорічна ялинка на Софіївській площі у Києві. Головну декорацію прикрасять святковими іграшками та гірляндами теплих кольорів.

Компанія, яка щорічно організовує святкові заходи до Нового року у столиці, пообіцяла більше фотозон та розваг, ніж було минулого року.

Планується, що церемонія запалювання вогнів на головній новорічній ялинці країни у Києві розпочнеться 19 грудня – на День святого Миколая.