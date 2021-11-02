Майже 60% українців переконані, що газова криза в Європі не повинна впливати на вартість комунальних послуг в Україні. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою Рейтинг протягом 21-23 жовтня.

Так, 84% респондентів повідомили соціологам, що знають про рекордне зростання цін на газ у Європі (з них 49% – добре обізнані). І лише 16% опитаних не чули про цю ситуацію.

Попри це, більшість респондентів (а саме 59%) вважають, що зростання вартості газу в Європі не повинно впливати на їхні платіжки (тобто що тарифи в Україні не мають зростати).

Ще 33% опитаних припустили, що комунальні тарифи можуть трохи зрости. Водночас ця категорія респондентів вважає, що різницю у вартості комунальних послуг повинна частково компенсувати держава.

І лише 5% респондентів висловили думку, що тарифи слід встановлювати, враховуючи ринкові ціни на енергоресурси.

Опитування проводилося серед мешканців України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму. Метод опитування – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера. Загалом соціологи опитали 2 500 людей. Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2%.

Газова криза в Європі

Останнім часом ціни на газ у Європі б’ють рекорди. Ф’ючерси перевищували позначку в $1 200 за тис. кубів.

Зростання вартості газу пов’язують із низькими запасами в газових сховищах Європи перед зимою, перебоями поставок із Росії та тиском РФ, яка таким чином намагається швидше запустити свій газопровід Північний потік-2.

У вересні депутати Європарламенту звинуватили російського газового монополіста Газпром у ринкових маніпуляціях з метою прискорення запуску газопроводу. Вони закликали розслідувати роль Газпрому в різкому зростанні вартості газу в Європі.

18 жовтня стало відомо, що першу нитку Північного потоку-2 заповнили технічним газом.

Водночас у Держдепартаменті США зазначали, що Північний потік-2 не запрацює до березня 2022 року через процес сертифікації в Німеччині та Єврокомісії.

У жовтні Україна спрямувала німецькому регулятору свої заявки на участь у сертифікації компанії-оператора газопроводу – Nord Stream-2 AG. Заявки подали НАК Нафтогаз України та Оператор ГТС України. Якщо Берлін їх прийме, це зобов’яже враховувати позицію Києва під час процедури сертифікації.