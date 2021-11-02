Київ уже другий день поспіль перебуває в червоній зоні карантину. Через це у громадському транспорті, в закладах та на підприємствах столиці перевіряють наявність у громадян Covid-документів.

Йдеться про наявність у пасажирів, працівників та відвідувачів сертифіката про вакцинацію проти Covid-19 (однією чи двома дозами) або негативного результату тесту на коронавірус. Це може бути як ПЛР-тест, так і експрес-тест на антиген, що діє протягом 72 годин.

Згідно з рішенням столичної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, можна пред’являти і документ про одужання від коронавірусу. З наступного тижня українці зможуть отримати такий сертифікат у Дії.

Поліція Києва вибірково проводить перевірки у транспорті, в метрополітені та на підприємствах. Людей у метро столиці сьогодні побільшало, проте натовпу не було.

Червона зона: як у Києві перевіряють Covid-документи і скільки порушників виявили / 2 фотографии

Загалом у Києві протягом першого дня перебування в червоній зоні зафіксовано 38 випадків відсутності Covid-документів.

За день правоохоронці провели понад 700 перевірок (з них 482 – у громадському транспорті, а інші – на об’єктах господарської діяльності).

У транспорті спеціальні групи правоохоронців під час рейдів склали 20 протоколів про порушення, а на підприємствах та організаціях – 18.

Варто зазначити, що порушникам загрожує штраф від 17 до 34 тис. грн. Розмір штрафних санкцій визначатиме суд.

З 1 листопада Київ перейшов до червоної зони адаптивного карантину. За прогнозами мера столиці Віталія Кличка, жорсткий локдаун може тривати близько місяця. Все буде залежати від динаміки розповсюдження коронавірусу в місті, яка наразі негативна.

Про нові карантинні обмеження в Києві після переходу в червону зону – читайте в матеріалі.

Фото: Depositphotos, Факти ICTV