Матч Динамо – Барселона: метро та інший транспорт Києва працюватиме довше

У Києві на НСК Олімпійський о 22.00 відбудеться футбольний матч між командами Динамо (Київ) та Барселона (Іспанія). Тому метро та кілька маршрутів наземного транспорту працюватимуть на годину довше.

У КМДА також попереджають про можливе обмеження або навіть закриття станції Олімпійська на вхід перед початком матчу, а після завершення – станцій Палац спорту, Олімпійська та Площа Льва Толстого.

Такі обмеження вводяться для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій.

Як працюватиме наземний громадський транспорт:

на годину довше ходитимуть тролейбуси №3, 8, 18, 24, 26, 30, 41;

трамваї – №1-К, 8-К, 28;

автобуси у режимі маршрутного таксі – № 178, 220, 410, 500, 523, 576, 582.

Чергуватимуть також резервні автобуси № 33-Т, 55, 69, 99, якщо виникне необхідність.

20 жовтня каталонська Барселона зустрічалась з київським Динамо у матчі третього раунду групового етапу Ліги чемпіонів-2021/2022.

Матч у Барселоні закінчився з рахунком 1:0. Тепер кияни посідають четверте місце в групі E.