Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

Матч Динамо – Барселона: метро та інший транспорт Києва працюватиме довше

Матч Динамо – Барселона: метро та інший транспорт Києва працюватиме довше

У Києві на НСК Олімпійський о 22.00 відбудеться футбольний матч між командами Динамо (Київ) та Барселона (Іспанія). Тому метро та кілька маршрутів наземного транспорту працюватимуть на годину довше.

У КМДА також попереджають про можливе обмеження або навіть закриття станції Олімпійська на вхід перед початком матчу, а після завершення – станцій Палац спорту, Олімпійська та Площа Льва Толстого.

Такі обмеження вводяться для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій.

Як працюватиме наземний громадський транспорт:

  • на годину довше ходитимуть тролейбуси №3, 8, 18, 24, 26, 30, 41;
  • трамваї – №1-К, 8-К, 28;
  • автобуси у режимі маршрутного таксі – № 178, 220, 410, 500, 523, 576, 582.

Чергуватимуть також резервні автобуси № 33-Т, 55, 69, 99, якщо виникне необхідність.

20 жовтня каталонська Барселона зустрічалась з київським Динамо у матчі третього раунду групового етапу Ліги чемпіонів-2021/2022.

Матч у Барселоні закінчився з рахунком 1:0. Тепер кияни посідають четверте місце в групі E.

Джерело: КМДА

Фото: Depositphotos

Теги: , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка