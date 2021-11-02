На підвищення пенсій пропонують виділити 1,5 млрд грн: хто може отримати надбавки

Пенсії ліквідаторам аварії Чорнобильської катастрофи пропонують платити виходячи з п’ятикратного розміру мінімальної зарплати.

Відповідний проект змін до постанови Кабінету міністрів розробило Міністерство соціальної політики. Його оприлюднили для обговорення на сайті Федерації профспілок України.

Згідно з попередніми розрахунками, для реалізації цієї ініціативи з державного бюджету України у період з січня до жовтня 2022 року потрібно виділити 1 010 млн грн та у період з жовтня до грудня 2022 року – 474,3 млн грн.

Крім того, автори постанови пропонують визначити з 1 жовтня 2022 року єдиний показник середньої заробітної плати (доходу), з якої сплачено страхові внески, за 2014-2016 роки, при обчисленні пенсій ліквідаторам.

Днями міністр соціальної політики Марина Лазебна повідомила, що у 2022 році в Україні планують реалізувати 12 етапів підвищення розміру пенсій для різних категорій населення.

Так, на січень заплановано перерахунок пенсій для ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС з інвалідністю. Крім того, продовжиться підвищення пенсій для 65-річних громадян у зв’язку зі зростанням мінімальної зарплати.

Джерело: Федерація профспілок України