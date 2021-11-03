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Факти / Україна / Суспільство
Владислава Ткаченко |

Є ЖК — буде і парковка: на Сирці звели паркінг після скарг мешканців

ЖК Місто Квітів

Жителі комплексу ЖК Місто Квітів неодноразово скаржились на брак паркувальних місць біля своїх будинків.

Забудовник відреагував на запит місцевих жителів, і для збільшення паркомісць партнер девелопера – Інвестиційно-будівельна компанія Обрій збудувала багатоярусний паркінг.

Це питання є досить актуальним, адже на тисячу мешканців припадає понад 400 автомобілів: в 2021 році Київ – безперечний лідер за рівнем автомобілізації серед інших регіонів України. Тому наявність на території комплексу просторого паркінгу та сервісів для власників авто стає одним із головних критеріїв при виборі житла у столиці. Зокрема і нова автомийка вже скоро з’явиться у ЖК Місто Квітів на столичному Сирці.

ЖК Місто Квітів
ЖК Місто Квітів
ЖК Місто квітів
ЖК Місто Квітів
ЖК Місто Квітів
ЖК Місто квітів
Є ЖК — буде і парковка: на Сирці звели паркінг після скарг мешканців / 3 фотографии

– МЖК Оболонь піклується про зручність мешканців та організовує комфортні умови для проживання. І робить це з урахуванням інфраструктури та етапів містобудування. І новий сучасний багатоповерховий паркінг — додаткове підтвердження цьому, — діляться місцеві мешканці.

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