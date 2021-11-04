Освітній омбудсмен: Ремонти шкіл за гроші батьків – це ганьба

Місцева влада має припинити практику залучення коштів батьків на ремонт та інші потреби школи – це незаконно та навіть небезпечно.

Про це заявив на освітній омбудсмен Сергій Горбачов на всеукраїнському форумі Україна 30. Безпечна громада.

– Шановні голови територіальних громад, управління освіти, давайте припиняти ганебну практику витягування коштів із батьківських кишень на те, що має фінансуватись за рахунок місцевого бюджету та освітньої субвенції, – зазначив він.

За його словами, по-перше, проведення ремонту школи за кошти батьків – це незаконно, а по-друге, це може бути небезпечно, оскільки все має відповідати технічним нормам.

У вересні Кабмін виділив регіонам понад 1 млрд субвенцій на реалізацію програми Спроможна школа для кращих результатів.

Вона передбачає капітальний ремонт шкіл і оновлення матеріально-технічної бази їдалень закладів освіти.

У співпраці з облдержадміністраціями та народними депутатами погоджено більше 500 проектів. Вони мають покращити умови освітнього процесу.