В Україні всіх патрульних поліцейських хочуть забезпечити боді-камерами. Правоохоронці під час патрулювання будуть зобов’язані вмикати їх під час роботи.

Про це розповів під час форуму Україна 30. Безпечна громада міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

Боді-камера – це нагрудна камера (відеореєстратор), який кріпиться на поліцейську форму та застосовується для фіксації роботи правоохоронців.

– Мій особистий проект, який я також вважаю ключовим, – це стовідсоткове забезпечення боді-камерами патрульної поліції. Для початку. Адже найбільше конфліктів виникає на дорогах, саме під час спілкування з патрульною поліцією, – наголосив Монастирський.

За його словами, вже з наступного, 2022 року боді-камери будуть у кожному підрозділі патрульної поліції.

– Вже з наступного року у кожному підрозділі патрульної поліції будуть боді-камери, і вони (патрульні, – Ред.) будуть зобов’язані їх вмикати під час спілкування з громадянами, – пояснив очільник МВС.

Він висловив переконання, що таким чином вдасться підвищити стандарти захисту прав громадян.

Крім того, в МВС планують у 2022 році втричі збільшити кількість поліцейських-офіцерів громад (до двох тисяч осіб). Це робиться для того, щоб у кожній територіальній громаді був такий поліцейський-офіцер.

В Україні планують частину коштів від штрафів за порушення правил дорожнього руху (ПДР) віддавати місцевим громадам. Йдеться про 10% – 30% надходжень від штрафів.

З 1 листопада 2021 року в Україні запровадили нові правила дорожнього руху. Вони, зокрема, стосуються знаків і розмітки.