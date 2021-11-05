До тепла підключили майже 90% житлового сектору – Чернишов

Майже 90% житлового сектору України підключили до теплопостачання. Водночас на об’єктах соціальної сфери цей показник сягає 85%.

Про це під час брифінгу повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

За його словами, найкращі показники підключення до теплопостачання фіксують у Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Черкаській та Чернігівській областях. У цих регіонах опалення є вже майже у 100% житлових будинків.

Тим часом Запорізька та Миколаївська області підключили до опалення лише дві третини, а Херсонська та Одеська – менше половини житлових будинків.

Олексій Чернишов пояснив: у цих областях терміни подачі тепла визначаються з урахуванням кліматичних особливостей цих регіонів.

Опалювальний сезон 2021-2022 в Україні розпочався у другій половині жовтня. Проте не завжди його старт означає теплі батареї в квартирі.

Непоодинокими є випадки, коли опалення увімкнули, проте в помешкані холодно. Водночас власник житла змушений сплачувати за надану послугу в повному обсязі, попри те, що тепла в своєму помешканні не відчуває.

Що робити, якщо опалення увімкнено, а в квартирі холодно – читайте у нашому матеріалі.