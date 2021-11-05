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Юлія Захарченко |

Подекуди дощі та вітер: прогноз погоди в Україні 6 листопада

Подекуди дощі та вітер: прогноз погоди в Україні 6 листопада

Протягом вихідних, 6 та 7 листопада, погода в Україні буде трохи мінливою. У суботу очікуються дощі на сході та півночі країни, а в неділю – у західних та центральних областях.

Крім опадів, у низці міст значно посилиться вітер. Серед них – Київ, Черкаси, Миколаїв, Івано-Франківськ, Львів, Херсон, Чернігів, Тернопіль, Житомир, Вінниця, Чернівці та інші.

Погода на 6 листопада 2021 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

За даними Укргідрометцентру, середня температура у містах становитиме від +9 до +11 градусів. У південних областях буде значно тепліше.

Стовпчики термометра на півдні – від +16 до +18, на сході – від +12 до +14, у центрі – від +9 до +11, на півночі – від +9 до +11, на заході – від +10 до +12 градусів.

Погода на 6 листопада 2021 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

У суботу в Києві буде дощова та вітряна погода, тож синоптики закликають українців за можливості залишатися вдома. Швидкість вітру – 5-10 м/с, а денна температура – від +9 до +11.

Вночі стовпчики термометра незначно опустяться, однак все ж буде холодно. У темний час доби температура становитиме від +6 до +8 градусів.

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Джерело: Укргідрометцентр

Фото: Pexels

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