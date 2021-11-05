Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому закон №5463 про зміну місця реєстрації онлайн. За відповідне рішення проголосували 238 народних депутатів.

Закон дасть можливість залишити у минулому штамп у паспорті та паперовий додаток до ID-картки.

Відтепер територіальні громади зможуть вести реєстри в електронному форматі. Тому послуга з реєстрації місця проживання онлайн буде доступною по всій Україні.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив, що українці просто у застосунку або на порталі Дія зможуть зазначити адресу, за якою фактично проживають, та отримати підтвердження від власника житла. За його словами, подану заявку опрацюють приблизно за добу.

Крім того, більше не доведеться особисто йти до військкомату для отримання прописки, оскільки електронні реєстри забезпечать передачу даних.

А ще завдяки ухваленому закону соціальні та медичні державні послуги можна буде отримати без прив’язки до місця реєстрації. Тому оформити пенсію, документи або отримати медичну допомогу можна буде там, де проживає людина, а не там, де вона прописана.

Але місце реєстрації не даватиме людині право власності на житло, а тільки повідомлятиме державу про вашу фактичну адресу.