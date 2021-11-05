Збій у роботі громадського транспорту Києва – подробиці

У Києві стався збій у роботі громадського транспорту, через що затримується рух низки автобусів.
У Київпастрансі пояснили, що курсують не за розкладом автобуси № 21,73,100,101,114 та тролейбуси №29,30,31,47,50,50к проспектом Маяковського, бульваром Перова, проспектом Шухевича.
Причиною збою у роботі стало скупчення автотранспорту. На місце вже викликали поліцію.
Враховуючи таку ситуацію, Київпастранс вирішив запровадити оперативне положення №4, яке передбачає, що транспорт курсує без дотримання розкладу.
Станом на ранок 5 листопада у Києві утворилися значні затори на Північному мості, проспекті Романа Шухевича, бульварі Перова, між станціями метро Чернігівська та Лівобережна, на проспекті Миколи Бажана, біля станцій метро Осокорки та Позняки.
Традиційно важко проїхати у центрі столиці. Затори стоять на проспекті Перемоги, біля станції метро Кловська, на вулиці Жилянській та Набережному шосе.
У заторі стоять водії на Кільцевій дорозі і вулиці Вадима Гетьмана.
Джерело: Київпастранс