Збій у роботі громадського транспорту Києва – подробиці

У Києві стався збій у роботі громадського транспорту, через що затримується рух низки автобусів.

У Київпастрансі пояснили, що курсують не за розкладом автобуси № 21,73,100,101,114 та тролейбуси №29,30,31,47,50,50к проспектом Маяковського, бульваром Перова, проспектом Шухевича.

Причиною збою у роботі стало скупчення автотранспорту. На місце вже викликали поліцію.

Враховуючи таку ситуацію, Київпастранс вирішив запровадити оперативне положення №4, яке передбачає, що транспорт курсує без дотримання розкладу.

Станом на ранок 5 листопада у Києві утворилися значні затори на Північному мості, проспекті Романа Шухевича, бульварі Перова, між станціями метро Чернігівська та Лівобережна, на проспекті Миколи Бажана, біля станцій метро Осокорки та Позняки.

У Києві стався масштабний збій у роботі громадського транспорту / 2 фотографии

Традиційно важко проїхати у центрі столиці. Затори стоять на проспекті Перемоги, біля станції метро Кловська, на вулиці Жилянській та Набережному шосе.

У заторі стоять водії на Кільцевій дорозі і вулиці Вадима Гетьмана.

Джерело: Київпастранс