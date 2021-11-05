У перші вихідні листопада погоду в Україні визначатимуть антициклон Silvi та циклон Peter.

За прогнозами синоптика Наталі Діденко, на більшій частині території країни без опадів, проте в суботу, 6 листопада, атмосферний фронт циклону трохи зачепить західні та північні області. Але дощі пройдуть тут переважно вночі.

– Дощі трохи затримаються вдень на північному сході. А так, із вологих явищ – переважно тумани, – каже синоптик.

На неділю, 7 листопада, Діденко прогнозує ймовірність дощів на заході, а у другій половині дня та ввечері – ще й на півночі. У центрі, на сході та півдні – без опадів.

Водночас вона попереджає про похолодання 6-7 листопада у більшості областей до +8 +12 градусів. Лише на півдні, сході та на Дніпропетровщині тепло ще затримається – тут буде до +12 +18 градусів.