Волинська область переходить у червону зону карантину з понеділка, 8 листопада. Відповідне рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

– Державна комісія вирішила встановити з 00.00 8 листопада 2021 року червоний рівень епідемічної небезпеки на території Волинської області, – написав він у Telegram-каналі.

Червоний рівень епідемічної небезпеки передбачає низку обмежень. Зокрема, забороняється:

робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навиніс;

робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;

робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл;

робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;

проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;

робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників.

Але ці обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів або заходів вакциновані від Covid-19.

Днями прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що у найближчі тижні в Україні очікується стабілізація ситуації з коронавірусом.

За його словами, обмеження червоної зони карантину, що діє у 15 областях та Києві, почали давати необхідний результат.