Волинська область переходить у червону зону карантину з понеділка, 8 листопада. Відповідне рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.
– Державна комісія вирішила встановити з 00.00 8 листопада 2021 року червоний рівень епідемічної небезпеки на території Волинської області, – написав він у Telegram-каналі.
Червоний рівень епідемічної небезпеки передбачає низку обмежень. Зокрема, забороняється:
- робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навиніс;
- робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;
- робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл;
- робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;
- проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;
- робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників.
Але ці обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів або заходів вакциновані від Covid-19.
Днями прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що у найближчі тижні в Україні очікується стабілізація ситуації з коронавірусом.
За його словами, обмеження червоної зони карантину, що діє у 15 областях та Києві, почали давати необхідний результат.