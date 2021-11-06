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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Богданова |

День визволення Києва: архівні знімки зруйнованої столиці

День визволення Києва: архівні знімки зруйнованої столиці

6 листопада відзначають День визволення Києва від німецько-фашистських загарбників. Рівно 78 років тому закінчилася чорна пляма на сторінках історії столиці.

Радянські війська звільнили столицю України від ворога, який перебував на території протягом 778 днів.

За цей період історичний центр Києва буквально перетворився на руїну. Радянське командування вдалося до тактики спаленої війни та наказало замінувати всі важливі об’єкти життєзабезпечення, мости через Дніпро, окремі житлові будинки, адміністративні будівлі, театри, музеї, а також Успенський собор Києво-Печерської лаври.

До Дня визволення Києва Факти ICTV підготували архівні фотографії Києва під час окупації.

День визволення Києва: архівні фотографії

Софіївська площа у 1941 році і зараз

День визволення Києва від німецько-фашистських загарбників: архівні фото столиці

софія київська

Такий вигляд мав нинішній Майдан Незалежності 

День визволення Києва від німецько-фашистських загарбників: архівні фото столиці

День визволення Києва від німецько-фашистських загарбників: архівні фото столиці

Успенський собор Києво-Печерської лаври

День визволення Києва від німецько-фашистських загарбників: архівні фото столиці

День визволення Києва від німецько-фашистських загарбників: архівні фото столиці

Хрещатик

На першому фото зображений Хрещатик весною 1941 року, ще до приходу німців. Далі фото після.

Хрещатик до приходу німців весна 1941
Хрещатик у роки війни
Хрещатик у роки війни
Хрещатик у роки війни
Хрещатик у роки війни
Хрещатик до приходу німців весна 1941
Хрещатик у роки війни
Хрещатик у роки війни
Хрещатик у роки війни
Хрещатик у роки війни
День визволення Києва: архівні знімки зруйнованої столиці / 5 фотографий

Корпус Національного університету імені Тараса Шевченка у 1943 році і зараз

День визволення Києва від німецько-фашистських загарбників: архівні фото столиці
Корпус університету ім Шевченка у роки війни
Корпус університету ім Шевченка у роки війни
КНУ ім. Т. Шевченка
День визволення Києва від німецько-фашистських загарбників: архівні фото столиці
Корпус університету ім Шевченка у роки війни
Корпус університету ім Шевченка у роки війни
КНУ ім. Т. Шевченка
День визволення Києва: архівні знімки зруйнованої столиці / 4 фотографии

Місто у руїнах

київ у роки війни
київ у роки війни
київ у роки війни
київ у роки війни
київ у роки війни
київ у роки війни
київ у роки війни
київ у роки війни
київ у роки війни
київ у роки війни
День визволення Києва: архівні знімки зруйнованої столиці / 5 фотографий

Зруйновані мости

київ у роки війни
київ у роки війни
київ у роки війни
київ у роки війни
День визволення Києва: архівні знімки зруйнованої столиці / 2 фотографии

Фото: Historical Kiev, Dreamstime, Depositphotos

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