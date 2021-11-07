Погода на 8 листопада 2021 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погодні умови на початку робочого тижня трохи засмутять українців. У понеділок, 7 листопада, в деяких областях України очікуються дощі.

За прогнозом Укргідрометцентру, у низці регіонів посилиться вітер, а температура повітря після вихідних впаде до +10 градусів за Цельсієм.

В цей день очікуються дощі у деяких містах центральних та західних областей України. Серед них – Кропивницький, Черкаси, Вінниця, Чернівці, Івано-Франківськ, Полтава, Дніпро та інші.

Швидкість вітру майже в усіх областях країни сягатиме 5-10 м/с. Дощі можуть продовжитися та навіть посилитися у ніч з 7 на 8 листопада.

Середня температура в Україні триматиметься на рівні від +8 до +10 градусів, проте подекуди вона може піднятися до +17. На півдні – від +13 до +16, на сході – від +9 до +11, у центрі – від +10 до +12, на півночі – від +9 до +11, на заході – від +6 до +8. Найхолодніша погода – на Закарпатті.

У понеділок погодні умови у Києві порадують місцевих мешканців та туристів. За даними Укргідрометцентру, у місті вдень очікується сонячна погода без опадів.

Стовпчики термометра у Києві сягатимуть від +10 до +12 градусів, а швидкість вітру – від 5 до 10 м/с. Ближче до вечора у місті можуть піти дощі.