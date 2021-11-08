У Львівській області під час прогулянки у лісі до скелі Кам’яний Триніг заблукала родина з трьох людей: чоловіка, дружини та їхньої доньки.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, рятувальники мали з заблукалою сім’єю телефонний зв’язок.

На щастя, мешканців міста Броди знайшли на вершині пагорба через годину після повідомлення до служби порятунку. Родина не потребувала медичної допомоги.

До пошуків залучали рятувальників 10-ої державної пожежно-рятувальної частини міста Броди, оперативну групу Золочівського районного управління, працівників ДП Бродівське лісове господарство.

Зникнення хлопчика на Київщині

Восени стався схожий випадок у Київській області. У селі зник 8-річний хлопчик, пошуки якого тривали всю ніч. Підлітка знайшли на наступний день вранці неушкодженим.

За даними поліції, хлопчик розізлився на матір після того, як вона висварила його за невиконане домашнє завдання. Учень не пішов до школи, а потім не з’явився вдома.

Поліцейські з’ясували, що дитина під вечір заховалася у бабусиному сараї, в якому вирішила переночувати. Хлопчика знайшли правоохоронці вранці, коли він прокинувся та вже збирався шукати нові пригоди.