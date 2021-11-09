Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет розповів про темпи вакцинації серед освітян в ефірі програми Свобода слова на телеканалі ICTV.

— Пандемія Covid-19 стає наразі, здебільшого, пандемією невакцинованих. Це ми бачимо по тих освітянах, котрі хворіють сьогодні. Якщо брати всі ланки освіти, то у нас 1,160 млн працівників, з них 835 тис. вакциновані хоча б однією дозою, ще 200 тис. – повністю вакциновані.

Він додав, що наразі невакцинованими залишаються 120 тис. працівників освіти, що складає 10% від загальної кількості. Шкарлет зауважив, що серед них “можуть бути ті, в яких є протипоказання” або, можливо, хтось свідомо не вакцинується.

Міністр додав, що жодна школа не закривалася, адже наразі канікули, на яких перебуває 966 шкіл, 7 325 шкіл – на дистанційному навчанні, а ще 5 631 школа працює очно.

З 8 листопада в Україні почали відсторонювати від роботи чиновників та освітян, які відмовляються або ухиляються від щеплення проти коронавірусу.

Детальніше про те, кого відсторонять від роботи через відсутність щеплення від коронавірусу, читайте у матеріалі Фактів ICTV.