В Одесі відсторонять понад 800 працівників шкіл, які досі не вакцинувалися проти коронавірусу. Цього вимагають нові правила для чиновників та освітян, які почали діяти в Україні з 8 листопада.

Про це розповіла очільниця департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олена Буйневич.

За її словами, із 17 тис. працівників освіти в Одесі отримали щеплення проти Covid-19 уже 95%. А решту 850 осіб, які не вакциновані, відсторонять від роботи.

Буйневич зазначила, що від працівників поки не надходили скарги через відсторонення.

– 850 людей мають бути відсторонені без збереження зарплати. Наразі поки не було скарг стосовно відсторонення, але сьогодні я їх очікую, – заявила чиновниця.

Буйневич уточнила, що 850 людей, яких відсторонять, – це здебільшого технічні працівники, а не педагоги. Відтак, відсторонення нещеплених співробітників в умовах дистанційного навчання не вплине на навчальний процес та учнів.

Як наголосила Буйневич, вчителі, які викладають у дистанційному режимі, теж мають бути вакциновані проти Covid-19.

Станом на зараз повністю вакциновані працівники 310-ї школи. Там навчаються початкові класи.

Варто зазначити, що сьогодні в Україні набув чинності наказ Міністерства охорони здоров’я, яким затверджується перелік професій, працівники яких підлягають обов’язковій вакцинації.

Йдеться про співробітників: центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів; місцевих держадміністрацій та їхніх структурних підрозділів; освітніх закладів.

Відсторонити від роботи не можуть тих, хто має протипоказання до вакцинації та надав відповідний медичний висновок.

Джерело: Суспільне