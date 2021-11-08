З 8 листопада в Україні почали відсторонувати від роботи чиновників та освітян, які відмовляються або ухиляються від щеплення проти коронавірусу.

Сьогодні набув чинності 19-й пункт постанови Кабінету міністрів №1096 від 20 жовтня 2021 року.

Цим документом уряд вніс зміни до попередньої своєї постанови від 9 грудня 2020 року №1236 Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Кого відстороняють від роботи

Відстороняють від роботи нещеплених осіб, професії яких перераховані в наказі Міністерства охорони здоров’я від 4 жовтня 2021 року №2153.

Таким чином, щоб працювати у звичайному режимі, мають вакцинуватися:

співробітники центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів,

представники місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів,

працівники ВНЗ, технікумів, коледжів, шкіл, дитячих садків, інтернатів та закладів післядипломної освіти незалежно від типу та форми власності.

На якій підставі відстороняють від роботи

Ухвалюватимуть рішення про відсторонення на підставі:

статті 46 Кодексу законів про працю України,

частини другої статті 12 Закону України Про захист населення від інфекційних хвороб,

частини третьої статті 5 Закону України Про державну службу.

Як це відбувається

Відсторонити працівників та державних службовців можуть згідно з наказом або розпорядженням керівника державного органу (державної служби) або підприємства, установи, організації.

Цей наказ чи розпорядження мають обов’язково довести до відома особі, яку планують відсторонити. Термін відсторонення триватиме до усунення причин, що його зумовили.

В. о. голови Державної служби України з питань праці Ігор Дегнера наголосив, що відсутність щеплення проти Covid-19 не є підставою для звільнення працівника з роботи. Такого співробітника можуть лише відсторонити.

Ті громадяни, чиї права будуть порушені, мають звернутися до Держслужби України з питань праці.

Як оплачуватимуть працю відсторонених осіб

На час відсторонення оплата праці працівників та державних службовців здійснюється з урахуванням:

частини першої статті 94 Кодексу законів про працю України,

частини першої статті 1 Закону України Про оплату праці,

частини третьої статті 5 Закону України Про державну службу.

На кого не поширюються обмеження

Від роботи не відстороняють тих громадян, які: