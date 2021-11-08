В Україні з 8 листопада почали відсторонювати від роботи чиновників та освітян, які відмовляються від щеплення проти коронавірусу.

Зокрема, це стосується:

співробітників центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;

представників місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;

працівників ВНЗ, технікумів, коледжів, шкіл, дитячих садків, інтернатів та закладів післядипломної освіти незалежно від типу та форми власності.

Як відбувається процедура відсторонення і чи може роботодавець когось звільняти, Фактам ICTV розповіла адвокат Ганна Лисенко.

За її словами, передусім працівників потрібно ознайомити з інформацією, що вони повинні зробити щеплення від Covid-19 і надати відповідні документи. Для цього орагнізація або підприємство повинні ухвалити окремий наказ з посиланням на закон про захист населення від інфекційних хвороб і постанови Кабміну і МОЗ.

У цьому документі необхідно вказати терміни для подання документів про вакцинацію або довідку, яка підтверджує, що людині не можна робити щеплення.

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Ганна Лисенко зазначила, що після ухвалення такого наказу роботодавець повинен ознайомити своїх працівників з його змістом і надати їм досить часу, щоб зробити хоча би одну дозу вакцини. Це може бути 3-5 днів, на розсуд керівника.

Адвокат також рекомендує надати працівнику письмове пояснення, у якому детально прописати, чому необхідно зробити щеплення і якими нормативними документами ця норма регулюється.

Якщо ж працівник у встановлений термін не надає документи про вакцинацію і ухиляється від неї, то цей факт потрібно зафіксувати, склавши відповідний акт. Це буде головним аргументом, якщо буде оскарження відсторонення в суді.

За словами Ганни Лисенко, у роботодавця є всі законні підстави відсторонити від роботи людину, яка ухиляється або категорично відмовляється від вакцинації, якщо у неї немає на це медичних показань.

Це можна зробити на місяць-два або до того, поки не буде довідки про щеплення, тобто на розсуд керівника. Адвокат попереджає, що у разі порушення цієї норми роботодацю загрожує штраф у розімірі до 170 тис. грн.

Згідно з постановою Кабінету міністрів, для відсторонених держслужбовців заробітна плата зберігатиметься. Але Ганна Лисенко додає, що рішення про її збереження ухвалює керівник організації чи підприємства. Задля уникнення судових спорів вона радить все ж зберігати заробітну плату хоча би на певний період.

Адвокат пояснює, що протягом трьох місяців від моменту ознайомлення з наказом про відсторонення працівник може його оскаржити.

Також Ганна Лисенко запевняє, що наразі законних підстав для звільнення людини, яка відмовляється від вакцинації, немає.