З 12 листопада Черкаська область переходить до червоної зони карантину. Відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

В області буде встановлений червоний рівень епідемічної небезпеки з 00 години 00 хвилини 12 листопада 2021 року.

Червоний рівень епіднебезпеки передбачає низку обмежень, які запроваджуються в регіонах:

забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, спортзалів, театрів та кінотеатрів. Однак це не стосується закладів, де 100% персоналу – вакциновані;

робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, спортзалів, театрів та кінотеатрів. Однак це не стосується закладів, де 100% персоналу – вакциновані; забороняється проведення масових заходів, але це не стосується закладів, де вакциновано 100% персоналу;

проведення масових заходів, але це не стосується закладів, де вакциновано 100% персоналу; забороняється робота навчальних закладів (за винятком дитсадків та 1-4 класів), де не вакциновано 100% персоналу.

Також для повністю вакцинованих громадян не діятимуть обмеження, встановлені для міжрегіонального транспортного сполучення.

1 листопада уряд доручив Мінекономіки, Держпродспоживслужбі та Національній поліції посилити перевірку Covid-документів громадян у червоних зонах.

Джерело: Олег Немчінов