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Черкаська область переходить до червоної зони

Марія Степанюк редактор стрічки
жінка у масці

З 12 листопада Черкаська область переходить до червоної зони карантину. Відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

В області буде встановлений червоний рівень епідемічної небезпеки з 00 години 00 хвилини 12 листопада 2021 року.

Червоний рівень епіднебезпеки передбачає низку обмежень, які запроваджуються в регіонах:

  • забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, спортзалів, театрів та кінотеатрів. Однак це не стосується закладів, де 100% персоналу – вакциновані;
  • забороняється проведення масових заходів, але це не стосується закладів, де вакциновано 100% персоналу;
  • забороняється робота навчальних закладів (за винятком дитсадків та 1-4 класів), де не вакциновано 100% персоналу.

Також для повністю вакцинованих громадян не діятимуть обмеження, встановлені для міжрегіонального транспортного сполучення.

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1 листопада уряд доручив Мінекономіки, Держпродспоживслужбі та Національній поліції посилити перевірку Covid-документів громадян у червоних зонах.

Джерело: Олег Немчінов

Фото: Depositphotos

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