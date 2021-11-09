Кіловат-години замість кубів: коли українці платитимуть за газ за новою системою

З 1 травня 2022 року обсяги спожитого газу у квитанціях вказуватимуть не в кубометрах (куб. м), а у кіловат-годинах (кВт-год).

Про це повідомив заступник міністра енергетики Максим Немчинов. За його словами, у Європейському Союзі споживачі платять не за кубометр газу, а за кількість енергії, яку можна отримати при його спалюванні. Тому таку ж практику вирішили запровадити в Україні.

– Газ відрізняється за кількістю енергії, яку виділяє при згорянні. Різниця калорійності газу в різних регіонах може досягати до 4%, тож споживачі більше не переплачуватимуть за недостатньо калорійний енергоресурс. Крім того, споживачі вестимуть облік газу та електрики однаково – у кВт-год. Це зробить зручним порівняння вартості обох енергоресурсів і дасть можливість обирати між ними у приготуванні їжі, підігріві води чи опаленні, – пояснив Немчинов.

За словами зуступника міністра енергетики, для переходу на нову систему не потрібні нові лічильники. Споживачі і надалі щомісяця передаватимуть показання в кубічних метрах.

Оператор газорозподільної мережі відповідатиме за переведення спожитого обсягу газу в кубах у обсяг спожитої енергії. А постачальники газу отримуватимуть дані про спожитий ресурс в енергоодиницях.

Тому у квитанції постачальника буде зазначена ціна не за куби, а за енергоодиниці.

2 листопада Верховна Рада ухвалила закон, яким змінила систему обліку газу в Україні. Облік природного газу в енергетичних одиницях повинен забезпечити більш коректне та справедливе ціноутворення і полегшити складання енергетичного балансу підприємств.