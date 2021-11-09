Учениця київської школи №125 Вікторія Віджак перемогла на міжнародному змаганні школярів з нейронаук International Brain Bee. Змагання відбулися у межах віртуальної конференції Американського товариства нейронаук (Society for Neuroscience).

Перше місце у Віджак стало найкращим результат України за 10 років участі в конкурсі.

Через пандемію змагання відбулися в онлайн-режимі, а в ньому взяли участь не лише національні чемпіони у 2021 році, а й у 2020-му. Окрім Вікторії Віджак представляв переможець національного Нейроконкурсу Остап Шийко – студент другого курсу Івано-Франківського національного медичного університету.

Українці змагалися з мозкознавцями з 31 країни. Завдання складалися із теоретичних запитань, визначення структури на зображеннях препаратів мозку, встановлення діагнозів пацієнтів за відеозаписами та історіях хвороб.

— Фінальним етапом були відповіді на запитання перед журі з провідних науковців світу, де наші чемпіони дісталися до п’ятірки кращих, – зазначили у прес-службі Інституту фізіології ім. О. Богомольця.

Віджак окрім перемоги також відзначили спеціальним призом за найвищий результат у нейроанатомії та нейрогістології. Друге та третє місця завоювали Ахмед Адам Бин Разман із Малайзії та Ентоні Клоновскі з Канади.

У жовтні Факти ICTV розповідали про восьмирічну мешканку Бразилії Ніколь Олівейру, яка відкрила 18 астероїдів. Дівчинка працює над пошуком астероїдів вдома за комп’ютером, до якого під’єднані два великі монітори.

Джерело: Інститут фізіології ім. О. Богомольця

Фото: Ukrainian Brain Bee