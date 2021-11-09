Температурна аномалія в Україні: вдень різко похолодає, вночі – тепліше

Синоптики попередили, що сьогодні, 9 листопада, повітряні маси з північних широт принесуть в Україну похолодання. Причому на Заході та Півночі країни спостерігатиметься аномальний хід температур.

Аномалія полягає у тому, що ніч та ранок будуть теплішими за день. Тобто вдень температура буде знижуватись.

За прогнозами синоптиків, вранці буде +6, а пізно ввечері 0 градусів, а далі ще нижче.

– У центрі дещо тепліше +3 +8, а на Півдні та Сході +5 +10. В Карпатах зимно – дещо нижче 0, причому тут вже чекаємо мокрого снігу, – повідомляє Укргідрометцентр.

Окрім того, у західних областях буде невеликий дощ, опади очікуються вночі та в першу половину дня у південній частині країни.

А в Сумській та Харківській областях – невелика ймовірність мокрого снігу. На решті територій України без суттєвих опадів.