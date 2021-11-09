Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Суспільство

Затримка руху транспорту у Києві: автобуси та тролейбуси стоять у заторах

Валентина Летяк
транспорт київ

У Києві вранці 9 листопада стався черговий збій у роботі громадського транспорту. Кілька маршрутів автобусів та тролейбусів курсують із запізненням через скупчення автотранспорту.

За даними Київпастрансу, зокрема, затримується рух автобусів № 21, 73, 101, 114 та тролейбусів №29, 30, 31, 47, 50, 50к Керченська площа – проспект Шухевича – проспект Бандери.

На місце викликали поліцію. Введено оперативне положення №4, тобто рух транспорту без дотримання розкладу.

Затори у Києві станом на 9.45 спостерігаються на проспекті Лобановського, бульварі Лесі Українки, вулиці Жилянській, на проспекті Перемоги та на Повітрофлотському проспекті.

Тягнучка спостерігається на проспекті Степана Бандери та Північному мосту, а також на бульварі Перова, проспекті Шухевича та Броварському проспекті.

Затори у Києві 9 листопада

Фото: google

Читайте
Червона зона в Києві: в транспорті почалися поліцейські рейди та перевірка Covid-сертифікатів

Фото: Depositphotos

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка