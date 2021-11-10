Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував ухвалити в цілому законопроект про заборону реклами електронних сигарет.

Йдеться про документ № 4212, який був ухвалений нардепами в першому читанні навесні цього року.

Законопроектом вносяться зміни до статті 22 закону України Про рекламу. Згідно з цими змінами, норми та обмеження, які вже діють щодо тютюнових виробів, пропонується поширити також на електронні сигарети та рідини, які використовуються в таких сигаретах.

– Автори (законопроекту, – Ред.), керуючись пріоритетністю збереження здоров’я нації.., пропонують заборонити рекламу електронних сигарет і рідин, що використовуються в електронних сигаретах. За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров’я, електронні сигарети створюють серйозну загрозу для людини, особливо для дітей, підлітків та вагітних жінок. Крім того, вони збільшують вплив нікотину та ряду токсичних речовин на оточуючих, – зазначається в пояснювальній записці до документа.

Законопроект № 4212 передбачає заборону реклами електронних сигарет і рідин до них:

• на радіо та телебаченні, зокрема й за допомогою кабельного, супутникового, цифрового ефірного телебачення, онлайн-телебачення, мобільного телебачення;

• у наукових, науково-популярних, навчальних, літературно-художніх виданнях, виданнях для дітей та юнацтва, в усіх друкованих ЗМІ тощо;

• на транспорті;

• засобами внутрішньої та зовнішньої реклами, за допомогою спеціальних заходів рекламного характеру;

• у місцях проведення масових політичних, освітніх, релігійних, спортивних заходів, а також розважальних заходів для неповнолітніх осіб;

• у мережі Інтернет (це обмеження не стосується веб-ресурсів, на які можуть потрапити лише повнолітні особи з попередньою ідентифікація віку).

Забороняється розміщення зображень електронних сигарет на будь-яких інших товарах, крім тих, які пов’язані із вживанням тютюнових виробів, запальничок, попільничок.

Крім того, буде заборонено використовувати в рекламі будь-яких товарів або послуг зображення електронних сигарет, рідин до них та процесу споживання цих сигарет.

Рекламодавці е-сигарет, рідин до них, зобов’язані будуть спрямовувати на виробництво та розповсюдження соціальної реклами щодо шкоди тютюнопаління, споживання електронних сигарет не менше 5% коштів, витрачених ними на рекламування своєї продукції у межах України.

До другого читання законопроекту № 4212 нардепи пропонують поширити ці обмеження також на рекламу пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння та тютюновмісних виробів для електричного нагрівання (ТВЕН).

В Україні хочуть заборонити продавати в супермаркетах і неспеціалізованих магазинах алкоголь і сигарети. Відповідний законопроект №5805 зареєстрували у парламенті.

У грудні минулого року Верховна Рада підтримала посилення відповідальності за продаж дітям електронних сигарет і рідин, які для них використовуються.