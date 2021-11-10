Погода в Україні у четвер, 11 листопада, буде сухою та сонячною. Вночі синоптики прогнозують у східних областях місцями до -9 градусів морозу, а вдень максимальні +12 – на Івано-Франківщині.

У північних областях сьогодні вночі та вранці -1 -5, вдень – від +5 до +8 градусів.

На Півдні країни вночі теж заморозки до 5 градусів нижче нуля, а вдень максимум +9.

У Центрі вночі до -3 -6, вдень потеплішає до +4 +8.

На Сході України вночі буде холодно – до -5 -9, а вдень +2 +5.

У західних регіонах нічна температура коливатиметься в діапазоні -1 -5, вдень – від +6 до +12 градусів.

Погода у Києві 11 листопада також буде сонячною, без опадів. Вночы -2 -4, вдень +6+8.

Погода у листопаді в Україні і щодо температурних показників, і щодо кількості опадів буде типовою, тобто в межах норми.

Начальник відділу метеорологічних прогнозів Українського гідрометеорологічного центру Владислав Білик прогнозує до кінця місяця сніг, але, ймовірніше, в Карпатах.