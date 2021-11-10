В Україні експерти та лікарі фіксують ознаки стабілізації ситуації із Covid-19. У низці областей спостерігається зниження динаміки госпіталізації хворих на коронавірус.

Про це заявив сьогодні під час засідання Кабінету міністрів прем’єр Денис Шмигаль.

За його словами, ситуація покращується в тих областях, які першими потрапили до червоної зони карантину.

– У червоній зоні карантину залишається більшість областей України, але експерти та лікарі починають фіксувати перші прояви стабілізації ситуації. Це вже видно з кількості нових випадків, госпіталізацій, особливо в тих регіонах, які першими потрапили до червоної зони, – наголосив Шмигаль.

Так, протягом останніх трьох днів спостерігається сповільнення динаміки госпіталізацій у Волинській, Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській, Херсонській, Харківській та Чернівецькій областях.

Водночас Шмигаль зазначив, що ситуація все ще залишається складною: із понад 76 тис. ліжок, виділених для хворих на коронавірус, зайняті майже 52 тис.

Голова уряду додав, що в реанімаційних відділеннях лікарень, а також у відділеннях інтенсивної терапії майже 98-99% хворих – невакциновані громадяни.

Крім того, дев’ять з десяти громадян, які потрапляють до лікарень із коронавірусом, нещеплені.

Нещодавно міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявляв, що в Україні з’явилися перші позитивні ознаки стабілізації кількості пацієнтів, які хворіють на коронавірус.

А за прогнозом Національної академії наук, в Україні за останні два тижні, найімовірніше, пройшов пік захворюваності на коронавірус. Про це свідчить зниження кількості нових інфікувань.