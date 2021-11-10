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Факти / Україна / Суспільство

У Києві тимчасово закрили дві станції метро

Юлія Захарченко редактор стрічки
Метро Києва

У Києві тимчасово закрили на вхід та вихід дві станції метро – Золоті Ворота та Театральна. Про це повідомив Київський метрополітен.

Журналіст Фактів ICTV розповів, що станції метро могли закрити через повідомлення про мінування. Наразі працівники Національної поліції вивели всіх пасажирів зі станції, а потяги курсують без зупинок.

На станцію метро Театральна прибули пожежники, проте зараз немає офіційної інформації про те, що саме сталося.

Мінування вокзалів у Києві

Напередодні вдень, 10 листопада, відбулася хвиля “мінувань” у місті. У Києві закрили Центральний та Південний залізничні вокзали, а також Дарницький вокзал у зв’язку з повідомленням про начебто їхнє мінування.

Всіх працівників та пасажирів вокзалу довелося евакуювати. Потяги курсували за звичайним графіком, проте посадку пасажирів здійснювали через прилеглі до центральної будівлі переходи.

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Фото: Depositphotos

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