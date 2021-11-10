У Львові з 15 листопада учні 1-4 класів повертаються за парти

Міська комісія з надзвичайних ситуацій вирішила відновити очне навчання у школах Львова з понеділка, 15 листопада, але поки що лише для учнів 1-4 класів.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

За його словами, це рішення стосується лише молодших класів, тому всі інші карантинні обмеження чинні ще протягом двох тижнів – до 29 листопада.

– Зараз ми перебуваємо на роздоріжжі. Медики відзначають, що наші карантинні заходи дають змогу стабілізувати стрімку динаміку поширення вірусу. Але поки ще зарано говорити про спад епідемії. Наступну комісію проведемо в п’ятницю, – наголосив Садовий.

Львів перейшов до червоної карантинної зони 30 жовтня. А з 1 листопада старші та молодші класи перевели на дистанційне навчання, дитсадки продовжують роботу.

Весь перелік обмежень у Львові після переведення до червоної зони – у матеріалі.