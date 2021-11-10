Кабінет міністрів погодив проект указу про заснування премії президента України Волонтер року. Таке рішення ухвалили на сьогоднішньому засіданні уряду.

Нову премію хочуть заснувати для нагородження волонтерів, які здійснили вагомий внесок у розвиток волонтерського руху та надання волонтерської допомоги.

Премію Волонтер року вручатимуть громадянам, які надають волонтерську допомогу:

• малозабезпеченим, безробітним, багатодітним, безпритульним особам, а також людям, які потребують соціальної реабілітації;

• у сфері догляду за хворими, особами з інвалідністю, одинокими людьми та людьми похилого віку;

• громадянам, які постраждали через надзвичайну ситуацію техногенного або природного характеру;

• громадянам, які постраждали унаслідок надзвичайного чи воєнного стану, проведення антитерористичної операції, війни на Донбасі, соціальних конфліктів, нещасних випадків;

• жертвам кримінальних правопорушень, внутрішньо переміщеним особам, біженцям;

• у сферах охорони навколишнього середовища та збереження культурної спадщини, місць поховання;

• при організації масових спортивних, культурних та інших заходів національного та міжнародного значення;

• для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (природних чи техногенних);

• Збройним силам України, іншим українським військовим формуванням, правоохоронним органам та органам держвлади під час особливого періоду, надзвичайного чи воєнного стану, антитерористичної операції, війни на Донбасі.

Кабмін повинен буде передбачити в проектах законів про державний бюджет видатки на виплату нової премії.

Документ підготувало Міністерство соціальної політики. Тепер проект указу повинен підписати президент Володимир Зеленський.

Призерам Олімпійських ігор та їхнім тренерам призначать стипендії президента України. Сьогодні Кабінет міністрів затвердив відповідний указ Володимира Зеленського.