Чи може Україна видворити нелегалів у Білорусь – відповідь ДПСУ

Нелегальних мігрантів, які потрапили на територію Польщі, не можуть згодом вигнати з цієї країни, згідно з європейськими нормами. Але в Україні такі правила не діють, стверджує речник Держприкордонслужби (ДПСУ) Андрій Демченко.

– Водночас, звісно, ​​не виключено, що суміжна країна може відмовитись від цього. Але є подальші механізми – це власне видворення таких осіб або до країни, з якої вони прибули, або до країни походження, – пояснив Демченко.

Прес-секретар Держприкордонслужби наголосив, що ситуація на кордоні України з Білоруссю залишається спокійною та контрольованою – всього за дев’ять місяців 2021 року на цій ділянці затримали лише 13 нелегальних мігрантів.

При цьому він зазначив, що Україна готується до того, що Білорусь може направити потоки керованих нею ж нелегальних мігрантів у напрямку України.

Тим часом у прикордонній службі Польщі заявили, що ситуація на кордоні цієї країни з Білоруссю загострюється щодня – минулої доби там зафіксували близько 500 спроб нелегального перетину, на місці перебуває 5 000 нелегальних мігрантів.

У Євросоюзі стверджують, що готуються запровадити новий пакет санкцій проти Білорусі найближчим часом. Брюссель вважає міграційну кризу своєрідною гібридною атакою та спробою тиску з боку режиму Олександра Лукашенка на Європу.