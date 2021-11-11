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Петиція про візовий режим з громадянами РФ набрала понад 25 тис. голосів

Марія Степанюк редактор стрічки
Прикордонна служба України

Петиція на сайті президента України про заборону громадянам Росії в’їжджати на територію України або запровадження візового режиму з державою-агресором набрала 25 тис. голосів за дев’ять днів. Це необхідна кількість, щоб її розглянув президент Володимир Зеленський.

Станом на 18.30 11 листопада її підписали 25 248 осіб. Зазначимо, що для голосування кожної петиції дається термін у 92 дні.

петиція

Ініціатором петиції виступив активіст Сергій Стерненко. Метою петиції він вказав захист національної безпеки в умовах війни з Росією.

— Прошу президента України з метою захисту громадян України та національної безпеки держави в умовах тривалої збройної агресії РФ проти України ініціювати запровадження заборони для громадян РФ на відвідування території України або запровадження візового режиму, – йдеться у петиції.

11 жовтня 25 тис. голосів набрала петиція про повну заборону на виступи російських артистів в Україні. Її ініціатором виступив музичний продюсер Ігор Кондратюк.

Володимир Зеленський відреагував на петицію 27 жовтня. Він зазначив, що в Україні вже існує низка обмежень для артистів, які відкрито підтримують політику та дії Володимира Путіна.

Президент перенаправив петицію до СБУ та РНБО.

Джерело: Офіс президента

Фото: Depositphotos

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