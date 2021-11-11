Над Україною зараз перебуває антициклон Тільда (TILDA), а тому в п’ятницю, 12 листопада, на українців чекає сонячна та досить тепла погода.

За даними Укргідрометцентру, завтра на території України буде сонячно та без опадів. Хоча подекуди очікується невелика хмарність.

Температура повітря вночі після нещодавніх сильних заморозків (які подекуди досягали 9 градусів нижче нуля) зросте. Так, вночі 12 листопада температура складатиме від -3 градусів морозу до +2 градусів тепла. Найхолодніше буде на Закарпатті та в східних регіонах України (до -3 градусів).

Вдень температура на заході України становитиме від +6 до +12 градусів (найтепліше буде на Закарпатті); на півночі – до +9 градусів вище нуля; у центрі – до +10 градусів; у східних областях – від +6 до +8 градусів; на півдні – до +12-13 градусів, в тимчасово окупованому Криму – до +13 градусів.

Вночі та вранці 12 листопада в західних та південних областях України місцями може бути туман. Вітер – переважно південно-західний, 5-10 м/с.

У Київській області вночі буде від -1 до +2 градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +5-9 градусів тепла.

У самому Києві температура вночі складе 0-2 градуси тепла, вдень +7-9 градусів.

За прогнозами синоптиків, опадів на Київщині не буде. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Погода у листопаді в Україні за показниками температури та опадів буде типовою для цього місяця. І хоча синоптики прогнозують до кінця місяця сніг, найімовірніше, він випаде в Карпатах.

Температура повітря у листопаді та грудні перебуватиме переважно у межах норми, або навіть вище. А тому, за даними синоптиків, на новорічні свята снігу очікувати не варто.