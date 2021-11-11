У школах Чернівецької області з 15 листопада відновлюють очне навчання

У Чернівецькій області стабілізувалася епідемічна ситуація, тому обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні дозволила відновити очне навчання у школах та позашкільних закладах із понеділка, 15 листопада.

Буковина була на межі входження до червоної зони, а навантаження на відділення інтенсивної терапії у окремих закладах сягало 100%, тому в школах запровадили дистанційне навчання або продовжили канікули, завдяки чому вдалося знизити захворюваність на коронавірус.

За даними головної санітарної лікарки Чернівецької області Наталії Гопко, кількість хворих на коронавірус порівняно із попереднім тижнем зменшилася на 19%.

Зараз Чернівецька область належить до помаранчевої зони карантину. З 24 жовтня тут діють посилені заходи, характерні для червоної зони.

Зокрема, у транспорті, закладах громадського харчування, під час відвідування будь-яких заходів та установ вимагають Covid-сертифікат, негативний ПЛР-тест або експрес-тест.