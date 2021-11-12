В України є шанси відсвяткувати Новий рік не в червоній зоні карантину. Але для цього потрібно дотримуватися встановлених обмежень.

Про це повідомив головний санлікар країни Ігор Кузін. За його словами, послабити карантин в Україні можуть після спаду захворюваності на Covid-19. Але як швидко це станеться, залежить від виконання громадянами рекомендацій Міністерства охорони здоров’я.

– Швидкість виходу областей з червоної зони залежить від кожного громадянина України: від рівня дотримання протиепідемічних вимог, від рівня вакцинації, від дуже багатьох інших чинників. За умови дотримання всіх рекомендацій, сподіваємося, що маємо шанси цей Новий рік провести не в червоній зоні, – пояснив Кузін.

Згідно з рішенням Кабінету міністрів, адаптивний карантин в Україні діятиме до 31 грудня 2021 року. Станом на 12 листопада у червоній зоні епіднебезпеки перебувають 17 регіонів.

Серед них Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Хмельницька, Чернігівська та Черкаська області й місто Київ.

Напередодні прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що для скасування карантинних обмежень в Україні необхідно, щоб 70% населення було вакцинованим від коронавірусу.