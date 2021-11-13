У неділю, 14 листопада, погода в Україні порадує місцевих жителів. За прогнозом, в цей день очікується сонячна погода без дощів чи інших опадів.

За даними Укргідрометцентру, значно послабиться вітер у порівнянні з минулим тижнем. Його швидкість – від 3 до 8 м/с на всій території України.

Водночас температура повітря триматиметься переважно на рівні від +5 до +8 градусів за Цельсієм. У цей день українці зможуть насолодитися сонячною погодою, проте синоптики радять одягатися тепло.

За прогнозом Укргідрометцентру, опадів не слід чекати як вдень, так і вночі. На початку наступного тижня також не прогнозуються дощі.

Середня температура в Україні триматиметься на рівні від +6 до +9 градусів, подекуди стовпчики термометра піднімуться до +11. На півдні – від +9 до +11, на сході – від +4 до +6, у центрі – від +6 до +8, на півночі – від +5 до +7, на заході – від +8 до +10. Найхолодніша погода очікується у північних областях.

У неділю, 14 листопада, очікується сонячна погода у Києві. Укргідрометцентр прогнозує, що вдень та вночі дощів у місті не буде. Стовпчики термометра у Києві сягатимуть від +6 до +8 градусів, а швидкість вітру – від 3 до 8 м/с.