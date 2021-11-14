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Факти / Україна / Суспільство

Кабмін схвалив проект про електронні посвідки на проживання

Юля Захарченко редакторка стрічки
Денис Шмигаль

Кабінет міністрів схвалив експериментальний проект про електронні посвідки на проживання. Це надасть можливість іноземцям користуватися публічними послугами онлайн.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. За його словами, документи будуть доступні для іноземців у додатку Дія як аналог паспорта.

– Це дасть змогу людям, що на законних підставах перебувають в Україні, так само користуватися публічними послугами онлайн, – зазначив політик.

Він додав, що уряд запустив ще один експериментальний проект. За його допомогою українці, які мають паспорт-книжечку, зможуть змінити місце проживання у дистанційному форматі.

– Проект зробить одну з найпопулярніших послуг в Україні ще зручнішою. Тепер не доведеться обходити численні кабінети, – написав Шмигаль.

За його словами, українці можуть заповнити заяву на порталі Дія, а система автоматично підтягне інформацію. Раніше скористатися цією послугою могли лише власники паспорту в форматі ID-картки.

Шмигаль зазначив, що з грудня 2021 року українці зможуть поступово переходити на електронну зміну місця реєстрації.

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Фото: Урядовий портал

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