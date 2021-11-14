Кабмін схвалив проект про електронні посвідки на проживання

Кабінет міністрів схвалив експериментальний проект про електронні посвідки на проживання. Це надасть можливість іноземцям користуватися публічними послугами онлайн.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. За його словами, документи будуть доступні для іноземців у додатку Дія як аналог паспорта.

– Це дасть змогу людям, що на законних підставах перебувають в Україні, так само користуватися публічними послугами онлайн, – зазначив політик.

Він додав, що уряд запустив ще один експериментальний проект. За його допомогою українці, які мають паспорт-книжечку, зможуть змінити місце проживання у дистанційному форматі.

– Проект зробить одну з найпопулярніших послуг в Україні ще зручнішою. Тепер не доведеться обходити численні кабінети, – написав Шмигаль.

За його словами, українці можуть заповнити заяву на порталі Дія, а система автоматично підтягне інформацію. Раніше скористатися цією послугою могли лише власники паспорту в форматі ID-картки.

Шмигаль зазначив, що з грудня 2021 року українці зможуть поступово переходити на електронну зміну місця реєстрації.