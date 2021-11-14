Українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження через нічний обстріл села Невельське, що в Покровському районі Донецької області.

Як поінформували в Міністерстві внутрішніх справ, обстріл населеного пункту кваліфікували за ч.2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). За цією статтею загрожує позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Як відомо, обстріл Невельського стався в ніч на неділю, 14 листопада (приблизно о 01:30). Російсько-окупаційні війська застосували міномети калібру 120 мм (що заборонені Мінськими домовленостями).

Під снаряди потрапили житлові будинки місцевих мешканців, розташовані по вулиці Молодіжна.

За даними МВС, під час обстрілу було пошкоджено 9 будинків (три з них повністю зруйновані).

Відомо, що під завалами в одному зі зруйнованих будинків опинилися 65-річний чоловік та 63-річна жінка. Їх рятували співробітники ДСНС.

Порушення законів війни: через обстріл окупантами села на Донбасі відкрито провадження / 9 фотографий

Також під обстріл потрапили санітарні автомобілі Збройних сил України, а один військовослужбовець (водій-санітар) був важко поранений.

У селі працювала слідчо-оперативна група, яка зафіксувала наслідки обстрілу.

Як повідомляв головнокомандувач ЗСУ Віталій Залужний, на постійній основі проти України на окупованому Донбасі воюють понад 2 тис. російських військових. При цьому кадрові генерали та офіцери РФ обіймають в окупаційних формуваннях ключові командні посади.

Фото: МВС України, Павло Кириленко