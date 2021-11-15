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70 українців потрапили до в’язниць ОРДЛО за період перемир’я – Денісова

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Денісова

Список українців, які потрапили до в’язниць ОРДЛО, збільшився на 70 осіб за рік і три місяці дії так званого режиму тиші.

Про це в ефірі держканалу Дом повідомила уповноважена Верховна Рада України з прав людини Людмила Денісова.

– Дві сторони домовилися у Мінську, що не стріляють. У цей період список громадян України, які потрапили до в’язниць, збільшився на 70 осіб. Тобто процес триває і їх уже 301, – наголосила Денісова.

За даними омбудсмена, серед цих людей 30 – жінки та 44 – військовослужбовці. Вона додала, що 301 українець – це лише ті, про кого відомо завдяки тому, що вони не втратили зв’язку із родичами.

Також український омбудсмен нагадала, що наразі 258 громадян України перебувають у списку зниклих безвісти у тимчасово окупованих частинах Донецької та Луганської областей.

У жовтні представник української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович повідомив, що позиція Кремля не дає можливості розблокувати обмін.

Раніше українська делегація в ТКГ закликала Росію прискорити підготовку до обміну полоненими.

Джерело: Дом

Фото: УНІАН

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