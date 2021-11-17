Згідно з проектом розпорядження КМДА щодо підвищення тарифів на проїзд у міському пасажирському транспорті, вартість студенського проїзного квитка без обмеження поїздок пропонується встановити на рівні 1 495 грн (без вартості носія електронного квитка). Зараз він коштує 650 грн.

Це означає, що звичайної академічної стипендії не вистачатиме на проїзний.

Нині студенти денної форми навчання вищих навчальних закладів, учні в академіях, університетах та інститутах за спеціалізацією бакалавр, магістр і аспірант щомісяця отримують 1 300 грн. Підвищена стипенція становить 1 600 грн.

Якщо з 1 січня 2022 року затвердять нові тарифи, вартість студенського квитка на 46 поїздок становитиме 333,5 грн (зараз 145 грн), на 62 поїздки – 446,5 грн (195 грн), на 92 поїздки – 658 (287,5 грн), на 124 поїздки – 880,5 (385 грн).

Стандартний проїзний на всі види транспорту без обмеження поїздок коштуватиме 2 990 грн.

У Державній регуляторній службі 17 листопада наголосили, що столична влада має з нею узгодити питання підвищення тарифів на проїзд у Києві.

Порушення вимог регуляторного законодавства є підставою для скасування ухваленого рішення через суд.

Фото: Київський метрополітен