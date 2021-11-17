У Херсонській області на одному з полігонів підготовки біля адміністративної межі з тимчасово окупованою територією Криму відбулися батальйонні навчання українських військових з бойовою стрільбою та залученням авіації.

За даними Командування об’єднаних сил ЗСУ, у навчаннях взяв участь батальйон морської піхоти, посилений танковою ротою та підрозділом вертольотів армійської авіації.

Під час тренувань піхотинці за допомогою армійської авіації дали відсіч ворогу, який намагався прорвати оборону, вміло здійснили рейдові дії, зайняли панівні висоти та блокували просування основних сил противника на територію.

У ЗСУ наголосили, що під час тренувань військові змогли попрактикувати ведення бою, а командири всіх ланок відпрацювали взаємодію в наближених до бойових умовах.

Під час навчань перевірили рівень підготовки офіцерів, сержантів та солдат, за необхідності в їхні дії вносили поправки та корегували.

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Командувач об’єднаних сил ЗС України, генерал-лейтенант Сергій Наєв зазначив, що тактичні навчання – невіддільна складова процесу підтримання боєздатності підрозділів. На його думку, військові впоралися з поставленими завданнями, а мета тренувань досягнута.

Фото: ЗСУ