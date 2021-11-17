Вартість проїзду у громадському транспорті Києва були вимушені підвищити, оскільки зросли ціни на електроенергію, пальне та інші витратні матеріали.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів повідомив мер столиці Віталій Кличко.

– Хотів би ще раз зазначити, що це вимушено. У нас дійсно складна ситуація і собівартість захмарна. Втричі за цей рік піднялася вартість електроенергії, збільшився кошторис палива. У таких умовах у нас транспорт є дотаційним. Але ми робимо все для того, щоб кияни могли користуватися громадським транспортом. І тому для них проїзд залишиться 12 грн за наявності Картки киянина, – зазначив він.

Віталій Кличко додав, що проїзний на 50 поїздок коштуватиме менше – приблизно 14-15 грн за одну поїздку. Мер столиці пояснив, що на такі вимушені кроки пішла не лише столиця, а й деякі інші міста, зокрема Львів.

У Києві з 1 січня 2022 року суттєво зросте вартість проїзду в комунальному громадському транспорті. Одна поїздка коштуватиме до 20 грн.

У пасажирів залишиться можливість придбати місячний проїзний квиток зі знижками. В обігу залишають і проїзні квитки, які використовуються з моменту їхньої активації (розраховані на 24, 48 та 72 години).