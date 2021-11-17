Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Суспільство

Кличко пояснив зростання вартості проїзду в Києві з січня

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Кличко пояснив зростання вартості проїзду в Києві з січня

Вартість проїзду у громадському транспорті Києва були вимушені підвищити, оскільки зросли ціни на електроенергію, пальне та інші витратні матеріали.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів повідомив мер столиці Віталій Кличко.

– Хотів би ще раз зазначити, що це вимушено. У нас дійсно складна ситуація і собівартість захмарна. Втричі за цей рік піднялася вартість електроенергії, збільшився кошторис палива. У таких умовах у нас транспорт є дотаційним.

Але ми робимо все для того, щоб кияни могли користуватися громадським транспортом. І тому для них проїзд залишиться 12 грн за наявності Картки киянина, – зазначив він.

Віталій Кличко додав, що проїзний на 50 поїздок коштуватиме менше – приблизно 14-15 грн за одну поїздку. Мер столиці пояснив, що на такі вимушені кроки пішла не лише столиця, а й деякі інші міста, зокрема Львів.

У Києві з 1 січня 2022 року суттєво зросте вартість проїзду в комунальному громадському транспорті. Одна поїздка коштуватиме до 20 грн.

У пасажирів залишиться можливість придбати місячний проїзний квиток зі знижками. В обігу залишають і проїзні квитки, які використовуються з моменту їхньої активації (розраховані на 24, 48 та 72 години).

Джерело: КМДА

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка