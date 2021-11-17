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Факти / Україна / Суспільство

Шмигаль закликає місцеву владу повернути очне навчання у школах

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Денис Шмигаль

Школярі повинні повернутися до очного формату навчання, оскільки більшість вчителів вже вакцинувалися від коронавірусу.

З відповідним закликом до місцевої влади під час засідання уряду звернувся прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Українські школи мають повернутися до очного формату навчання. Абсолютна більшість українських вчителів вакцинована, і ми вдячні їм за таку відповідальну позицію. Тому ще раз звертаємося і закликаємо місцеву владу повернути дітей за парти, – заявив він.

Тим часом київські школярі повернуться за парти вже наступного тижня. Це стосується всіх учнів – від 1 до 11 класів столичних шкіл.

Станом на 17 листопада у червоній зоні карантину перебувають 17 областей і місто Київ. Згідно з постановою уряду №1236, у регіонах, які належать до цього рівня епіднебезпеки, дозволяється робота навчальних закладів за умови вакцинації 100% педагогів та персоналу закладу.

З 8 листопада в Україні почали відсторонювати від роботи чиновників та освітян, які відмовляються або ухиляються від щеплення проти коронавірусу.

Фото: Урядовий портал

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