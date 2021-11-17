Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому закон №5123-1 про внесення змін до Кодексу про адмінправопорушення щодо встановлення відповідальності за продаж ліків малолітнім.

За відповідне рішення проголосували 315 народних депутатів. Згідно з положеннями Цивільного кодексу, малолітньою вважається особа, яка не досягла 14 років.

Документ передбачає встановлення штрафів за продаж (зокрема і через інтернет) і доставку лікарських засобів малолітнім особам у розмірі 3,4 – 5,1 тис. грн. За повторне таке порушення штраф становитиме 5,1 – 6,8 тис. грн.

Крім того, закон №5123-1 передбачає відповідальність за продаж ліків в аптеках без рецепта (якщо препарат того вимагає). За це передбачений штраф у розмірі від 850 грн до 1,7 тис. грн.

Повторне вчинення такого порушення упродовж року передбачає штраф у розмірі від 1,7 тис. грн до 3,4 тис. грн.

Голова комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації Михайло Радуцький повідомив, що ця ініціатива спрямована на обмеження доступу підлітків до лікарських засобів.

Оскільки, згідно зі статистикою, у 60% випадків діти-самогубці використовують ліки, щоб вкоротити собі віку. Для них це найдоступніший спосіб суїциду.