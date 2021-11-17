Тарифи на проїзд у Києві до кінця опалювального сезону не зміняться – Кличко

До кінця опалювального сезону 2021-2022 тарифи на проїзд у Києві не переглядатимуться. Це поки що лише проект, який винесено на обговорення, заявив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, перший заступник голови КМДА ініціював публічні консультації щодо підвищення цін на проїзд у громадському транспорті, оскільки Київський метрополітен та Київпастранс звернулися до мерії з тим, що тарифи давно не відповідають їх собівартості.

– Ви знаєте, що відбулось значне зростання цін на енергоносії, що є головною складовою вартості тарифу. У цій ситуації Києву доводиться постійно дотувати комунальний транспорт та утримувати ціни на проїзд у ньому в кілька разів нижче їх собівартості. Тобто ми поставлені перед вибором – або збільшувати цифри в платіжках за комуналку, або підвищувати плату за проїзд. Бо увесь бюджет столиці ми не можемо пустити тільки на дотації, – пояснив він.

Водночас Кличко сказав, що розуміє, наскільки чутливим є питання вартості проїзду для киян.

– І зазначу, що винесене воно поки що тільки на обговорення. Це – проект, а не ухвалене рішення! – додав мер столиці.

Напередодні в КМДА заявили, що з 1 січня 2022 року ціна на проїзд у громадському транспорті Києва зросте з 8 до 20 грн.

Таке рішення пояснили значним зростанням економічно обґрунтованого тарифу на проїзд, необхідністю забезпечити стабільну роботу транспорту та безпеку перевезення пасажирів.