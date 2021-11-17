Станом на зараз Україна вийшла на плато захворюваності Covid-19. Практично в усіх областях знижується і кількість нових випадків інфікування коронавірусом, і кількість госпіталізацій.

Про це заявив сьогодні на засідання Кабінету міністрів прем’єр Денис Шмигаль

– Статистика, яку ми отримуємо зараз, демонструє, що Україна вийшла на плато захворюваності. Практично в усіх областях фіксується зниження і нових випадків, і нових госпіталізацій, – наголосив він.

Водночас Шмигаль зазначив, що хоча ситуація і стабілізувалася, поки що рано говорити про те, що всі регіони, які перебувають у червоній зоні карантину, скоро з неї вийдуть.

– Але ситуація стабілізувалася. Зіграли свою роль і карантинні обмеження, і збільшення кількості вакцинованих. Але головне – це самовіддана робота українських медиків, – додав Шмигаль.