Для захисту західного кордону України вирушили підрозділи швидкого реагування Національної гвардії. Про це йдеться у повідомленні Бригади швидкого реагування Національної гвардії України у Facebook.

— Безпека кордону об’єднує нас у єдиний кулак! Наші підрозділи вирушили на захід, щоб захистити рубежі нашої держави. На цю хвилину ситуація контрольована, працюємо разом із прикордонниками і зробимо все, щоб українські кордони залишалися недоторканими.

8 листопада ситуація на польсько-білоруському кордоні загострилася після того, як туди прибула велика група мігрантів у супроводі білоруських силовиків. Вони спробували штурмом перейти межу, але він виявився невдалим і вони розбили там табір.

11 листопада стало відомо, що кордон України з Білоруссю додатково захищатимуть 8,5 тис. військовослужбовців прикордонної служби, Національної гвардії, поліцейських та 15 вертольотів.

Пізніше Кабмін ухвалив рішення виділити Державній прикордонній службі України 21 млн грн для облаштування державного кордону колючим дротом типу Єгоза. Метою виділення коштів вказали зміцнення обороноздатності держави.

Фото: Бригада швидкого реагування Національної гвардії України

Джерело: Бригада швидкого реагування Національної гвардії України